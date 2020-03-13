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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:30+0300
https://ria.ru/20200313/1568565822.html
Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568423498_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d701a13b1824e3cc97d80d0a4615b1f.jpg
РИА Новости

Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле

16:14 13.03.2020 (обновлено: 17:30 13.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
КОСТРОМА, 13 мар — РИА Новости. Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+, уже в апреле, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
Он уточнил, что речь идет о о 200 тысячах баррелей в сутки — уровне добычи по состоянию на октябрь 2018 года.
"У каждой компании свои инвестиционные планы, им требуется сейчас пересматривать, потому что исходили из одних планов — сегодня другие. Поэтому, в принципе, довольно быстро можно восстановить ту добычу, которая была сокращена в связи с соглашением", — добавил министр.
При этом он отметил, что дополнительный рост потребует некоторого времени, чтобы обеспечить инвестиционные расходы.
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Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018-го, а в первом квартале 2020-го — на 1,7 миллиона баррелей.
При этом Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи на фоне распространения коронавирусной инфекции, тогда как России предлагала сохранить существующие условия. Однако ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении договориться не удалось, и с 1 апреля ограничения по добыче нефти в странах ОПЕК+ снимаются. Это вызвало обвал на нефтяном рынке — падение цен достигало 30 процентов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакЭкономика
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