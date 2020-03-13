Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле

КОСТРОМА, 13 мар — РИА Новости. Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК +, уже в апреле, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак

Он уточнил, что речь идет о о 200 тысячах баррелей в сутки — уровне добычи по состоянию на октябрь 2018 года.

"У каждой компании свои инвестиционные планы, им требуется сейчас пересматривать, потому что исходили из одних планов — сегодня другие. Поэтому, в принципе, довольно быстро можно восстановить ту добычу, которая была сокращена в связи с соглашением", — добавил министр.

При этом он отметил, что дополнительный рост потребует некоторого времени, чтобы обеспечить инвестиционные расходы.

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018-го, а в первом квартале 2020-го — на 1,7 миллиона баррелей.