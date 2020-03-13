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В Раде попросили завести дело против Кучмы из-за переговоров в Минске
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РИА Новости

В Раде попросили завести дело против Кучмы из-за переговоров в Минске

16:12 13.03.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Архивное фото
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарности" Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности с требованием завести уголовное дело против главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-главы государства Леонида Кучмы из-за договоренностей, которые они заключили в Минске.
Ранее трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье. Также спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сказала, что контактная группа договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе, был согласован проект документа о его полномочиях и порядке работы. В переговорах принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
Разведение сил в Донбассе
12 марта, 09:22
В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и обмене пленными
"Прошу Службу безопасности Украины открыть уголовное дело по факту государственной измены, совершенной гражданами Ермаком и Кучмой. Расследовать причастие к этому преступлению других чиновников и государственных лиц, в частности президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в обращении Вятровича к главе СБ Украины Ивану Баканову, которое он опубликовал в своем Facebook.
По словам Вятровича, его обращение в СБ Украины связано с тем, что Ермак и Кучма подписали в Минске документ о создании консультационного совета, формулировки которого противоречат официальной позиции Киева по конфликту в Донбассе. 
 Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
12 марта, 00:04
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
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Андрей ЕрмакЕвропейская солидарностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоЛеонид КучмаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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