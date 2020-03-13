В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до шести человек

ВИЛЬНЮС, 13 мар - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Литве, общее число заразившихся выросло до шести человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на министра здравоохранения Аурелиюса Веригу.
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Ранее в Литве были подтверждены три случая заражения коронавирусом. В конце февраля стало известно, что жительница Шяуляя заразилась в итальянской Вероне. В начале недели было объявлено о двух других случаях заражения. Заболели муж и жена из Каунаса, которые также вернулись из Италии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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