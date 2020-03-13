В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до шести человек

Ранее в Литве были подтверждены три случая заражения коронавирусом. В конце февраля стало известно, что жительница Шяуляя заразилась в итальянской Вероне. В начале недели было объявлено о двух других случаях заражения. Заболели муж и жена из Каунаса, которые также вернулись из Италии.