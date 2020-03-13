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В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до шести человек
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РИА Новости

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до шести человек

16:12 13.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 13 мар - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Литве, общее число заразившихся выросло до шести человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на министра здравоохранения Аурелиюса Веригу.
"По его словам, все случаи привозные. Один из них зафиксирован в Клайпеде у жительницы, вернувшейся из Тенерифе, другой – в Каунасе у мужчины, который был в Италии. Третьей заболевшей оказалась гражданка Испании из Мадрида, а сам случай обнаружен в Вильнюсе", - пишет Sputnik.
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Ранее в Литве были подтверждены три случая заражения коронавирусом. В конце февраля стало известно, что жительница Шяуляя заразилась в итальянской Вероне. В начале недели было объявлено о двух других случаях заражения. Заболели муж и жена из Каунаса, которые также вернулись из Италии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМадрид (город)ИталияИспанияЛитваВ мире
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