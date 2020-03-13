Политологи: поправки к Конституции отвечают общественному запросу

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Позиция региональных депутатов при голосовании по конституционным поправкам оказалась консолидированной, из чего можно сделать вывод, что предложенные изменения действительно отвечают на запросы всех политических сил и слоев общества, хотя их подготовка и сопровождалась активной дискуссией, полагают опрошенные РИА Новости политологи.

Депутаты пяти региональных парламентов ранее завершили процесс голосования за закон о поправках в конституцию . Ни одного голоса против не было в парламентах 50 регионов из 85, среди них - Чукотка, Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Крым и Севастополь, Тульская, Свердловская, Новосибирская, Московская, Нижегородская области. Лидируют по доле голосовавших "против" Москва (11 из 40 депутатов, 27,5%), Ульяновская область (4 из 32 депутатов, 12,5%), на третьем месте - Астраханская область (6 из 49, 12,2%).

Самый низкий процент одобрения закона - в Хакасии, здесь из 34 проголосовавших депутатов голоса "за" отдали лишь 20, это чуть менее 59%, на втором месте – Москва, из 40 принявших участие в голосовании депутатов за были 26, это 65%. На третьем - Ивановская область (из 25 депутатов "за" 17, это 68%).

"В целом мы видим достаточно консолидированную позицию всех региональных депутатов. Что интересно - мы слышали о голосовавших против нескольких людях, и их число настолько невелико, что мы можем даже их все перечислить. Это говорит о том, что предложенные поправки действительно отвечают на запросы всех как политических сил, так и слоев общества", - сказал РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин

По его мнению, социальная составляющая поправок, поправки, направленные на укрепление суверенитета страны, поправки, направленные на перераспределение властных полномочий между разными институтами власти действительно вызвали общественный консенсус.

"В результате мы видим лишь малочисленные выступления представителей депутатского корпуса. Не потому, что у нас нет депутатов, а напротив - потому что у нас депутаты ответственные. И вот он результат - исключительно по пальцам пересчитываются число этих противников. Это говорит о том, что и (Владимир) Путин, и рабочая группа, и депутаты Госдумы хорошо поработали над пакетом поправок таким образом, что они отвечают общественному запросу на все сто", - добавил Данилин.

"Мы видим поддержку и в общем никаких даже сомнений не было в наличии в поправках в конституцию тех пунктов, которые подходят целому ряду групп нашего общества. Они заставляют, собственно говоря, и самих депутатов поддерживать эти поправки, поскольку они в интересах народа принимаются", - согласился с ним директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

Тревожность снята

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также обратил внимание на то, что поначалу вокруг поправок в конституцию развернулась довольно активная дискуссия: в процессе обсуждения законопроекта поступило порядка 900 поправок, в том числе из регионов.

"Мне кажется, особенно после того как прошло второе чтение в Госдуме, в рамках которого выступал в конце дня с трибуны парламента президент, многие вещи встали на свои места, и даже те, кто условно сомневался, поняли, что это необходимая вещь, эти поправки", - поделился Мартынов.

По его мнению, ключевым моментом в этом процессе стало предложение депутата Валентины Терешковой , которое в итоге тоже стало поправкой, позволяющей действующему главе государства участвовать в новых президентских выборах.

"И самое главное, что беспокоило в том числе и региональные элиты по всей стране, что президента могут превратить в "хромую утку", выражаясь терминологией американских политологов. Когда уходящий президент, как все понимают, уже не будет баллотироваться, вокруг него в последние годы определенные категории элитариев выстраивают такие, знаете, круги, подменяя собой в своих собственных интересах верховную власть, и так далее. Но в наших условиях это очень опасно. Даже те, кто не может этого сформулировать, подсознательно чувствуют эту опасность, эту тревогу. Так вот эти все вещи были сняты... Поэтому я не удивлен, что такое достаточно консолидированное обсуждение и утверждение по конституции в региональных парламентах", - пояснил он.

Совет Федерации в среду вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в конституцию, затем направил его в регионы для получения отзывов. Региональные парламенты рассматривали закон в четверг и пятницу, по итогам все 85 парламентов направили в Совет Федерации положительные итоги голосования. Для одобрения документа достаточно поддержки двух третей региональных парламентов. Совфед соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.