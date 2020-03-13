В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Из новых заболевших пятеро находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленобласти, Московской области и Пермском крае.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Инфицированные за последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими.
Все пациенты находятся в инфекционных боксах.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", — добавили в штабе.
Таким образом, в России зафиксировали уже 45 случаев заболевания, из них 42 — у россиян, одного из них уже выписали, два — у граждан Китая, обоих также выписали, один — у гражданина Италии. Также уже выписали россиян, эвакуированных из Японии, с лайнера Diamond Princess.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды