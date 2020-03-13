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В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

16:08 13.03.2020 (обновлено: 00:49 14.03.2020)
262250
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Из новых заболевших пятеро находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленобласти, Московской области и Пермском крае.
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Инфицированные за последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими.
Все пациенты находятся в инфекционных боксах.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", — добавили в штабе.
Таким образом, в России зафиксировали уже 45 случаев заболевания, из них 42 — у россиян, одного из них уже выписали, два — у граждан Китая, обоих также выписали, один — у гражданина Италии. Также уже выписали россиян, эвакуированных из Японии, с лайнера Diamond Princess.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыОбщество
Популярные комментарии
Может пора закрыть страну на 2 недели . Или будем ждать тысяч трупов ?
13 марта, 16:22
Дмитрий Ростовский
316812249
Понеслась ...
13 марта, 16:18
Павел SEA
7817446543
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