В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

Из новых заболевших пятеро находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленобласти, Московской области и Пермском крае.

"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", — добавили в штабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.