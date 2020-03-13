Минздрав рассказал о наказании за нарушение режима самоизоляции

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до года предусмотрено за нарушение режима самоизоляции, но если произошло массовое заражение людей или в результате нарушения режима погиб человек, то наказание строже – возможно лишение свободы на срок до 5 лет, сообщается на сайте Штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до года предусмотрено за нарушение режима самоизоляции, но если произошло массовое заражение людей или в результате нарушения режима погиб человек, то наказание строже – возможно лишение свободы на срок до 5 лет, сообщается на сайте Минздрава России

"Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в сообщении.

За нарушение правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей возможен штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности, обязательные работы на срок до 360 часов или ограничение свободы на срок до года, напомнили в Минздраве.

Если нарушение карантина повлекло смерть человека, наказание строже – возможны обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до 5 лет, отмечается в материале.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции . В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Каждый регион России имеет право установить аналогичный карантин.