Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T16:07+0300
https://ria.ru/20200313/1568565142.html
Минздрав рассказал о наказании за нарушение режима самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568386126_0:2:1568:883_1036x0_80_0_0_02936b35e631dd711dd9a43b42fa4caf.jpg
РИА Новости

Минздрав рассказал о наказании за нарушение режима самоизоляции

16:07 13.03.2020
2121
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до года предусмотрено за нарушение режима самоизоляции, но если произошло массовое заражение людей или в результате нарушения режима погиб человек, то наказание строже – возможно лишение свободы на срок до 5 лет, сообщается на сайте Минздрава России.
"Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в сообщении.
За нарушение правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей возможен штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности, обязательные работы на срок до 360 часов или ограничение свободы на срок до года, напомнили в Минздраве.
Если нарушение карантина повлекло смерть человека, наказание строже – возможны обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до 5 лет, отмечается в материале.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Каждый регион России имеет право установить аналогичный карантин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1744112
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудники медицинского стационара
В Москве 13 тысяч человек сообщили о самоизоляции из-за коронавируса
Больничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус
Минздрав разъяснил правила прохождения карантина по коронавирусу
Медсестра заполняет больничный лист
Минздрав объяснил порядок оплаты больничных из-за карантина
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Заболевший коронавирусом белорус скрыл от медиков поездку в Италию
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав запустил на своем сайте раздел с данными о коронавирусе
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Объявление о карантине на дверях одной из школ
Московскую школу закрыли на карантин из-за девочки с коронавирусом
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Посетители в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве
В Москве поликлиники стали отдельно принимать пациентов с температурой
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Минздраве рассказали о состоянии зараженных коронавирусом
Продажа медицинских масок
Росздравнадзор открыл горячую линию по отсутствию масок в аптеках
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния