В Грозном стартовал полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СКФО

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – для участников из Северо-Кавказского федерального округа стартовал в пятницу в Полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – для участников из Северо-Кавказского федерального округа стартовал в пятницу в Грозном , где собрались 52 команды педагогов из шести регионов округа, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

В полуфинале участвуют 19 команд из Ставропольского края , по 12 команд из Республики Северная Осетия – Алания и Чеченской Республики, 5 команд из Республики Дагестан, 3 команды из Кабардино-Балкарской Республики и 1 команда из Карачаево-Черкесской Республики.

Руководитель конкурса "Учитель будущего" Андрей Богданцев напомнил, что в СКФО на конкурс поступило более 3,5 тысяч заявок. "Участниками проекта стали не только учителя крупных образовательных центров, лицеев и гимназий, но и педагоги сельских школ. Конкурс открывает новые имена – более 50% полуфиналистов ранее не принимали участия в очных этапах профессиональных конкурсов. "Учитель будущего" предоставил возможность проявить себя педагогам из всех регионов России, став поистине народным", – привели в пресс-службе слова Богданцева.

Трехдневные конкурсные испытания полуфинала пройдут в формате "педагогического триатлона", включающего педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду дискуссионных вопросов образования, методический конструктор, на котором необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса, а также кейс-игру.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре при поддержке министерства просвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, на самореализацию педагогических кадров, поддержку команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе могут участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в апреле в Москве . Церемония награждения победителей состоится в рамках второго Форума "Россия – страна возможностей" на ВДНХ, который объединит около 7000 человек со всех уголков России.

© Фото : пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей" Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СКФО © Фото : пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей" Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СКФО

В финале победителей ждет поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.