Американский генерал сообщил об уничтожении складов с оружием в Ираке

"В Ираке много складов с оружием, и мы думаем, что знаем, где располагаются большинство из них", - сказал Маккензи журналистам в Пентагоне

Он не сказал, сколько складов было уничтожено.

В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи заявил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.

После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.