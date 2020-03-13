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Американский генерал сообщил об уничтожении складов с оружием в Ираке
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РИА Новости

Американский генерал сообщил об уничтожении складов с оружием в Ираке

16:04 13.03.2020 (обновлено: 16:11 13.03.2020)
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© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США уничтожили в Ираке склады оружия, заявил журналистам командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
"В Ираке много складов с оружием, и мы думаем, что знаем, где располагаются большинство из них", - сказал Маккензи журналистам в Пентагоне.
Он не сказал, сколько складов было уничтожено.
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи заявил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Вчера, 15:58
Для самозащиты. Ирак вынудил США оправдываться за авиаудары
После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.
Службы безопасности Ирака сообщили, что шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе по строящемуся аэропорту города Кербела. Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества".
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