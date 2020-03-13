В Москве 13 тысяч человек сообщили о самоизоляции из-за коронавируса

"Мы зарегистрировали более 13 тысяч москвичей, обратившихся на горячую линию, из них более 5 тысяч обратились за больничными листами. Это говорит о том, что несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих. Тем не менее, эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Я обращаюсь нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции, и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней", - сообщила Ракова.