В Москве 13 тысяч человек сообщили о самоизоляции из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 13 тысяч человек сообщили о самоизоляции в Москве после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщила журналистам заммэра Москвы по по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы зарегистрировали более 13 тысяч москвичей, обратившихся на горячую линию, из них более 5 тысяч обратились за больничными листами. Это говорит о том, что несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих. Тем не менее, эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Я обращаюсь нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции, и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней", - сообщила Ракова.
Заммэра подчеркнула, что заболевание может протекать в легкой форме или бессимптомно. Поэтому независимо от наличия симптомов, необходимо обратиться на горячую линию и оставаться дома в течение двух недель.
Ракова обратила внимание на то, что в особой группе риска находятся люди пожилого возраста. Она призвала москвичей, недавно приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по возможности минимизировать контакты с людьми пожилого возраста для их безопасности.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
Ранее в штабе сообщили, что в Москве подтверждено еще 6 случаев коронавирусной инфекции. У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем. Всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания.