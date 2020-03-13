Мишустин заявил о поддержке новых проектов в Костромской области

КОСТРОМА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал поддержку федерального центра при осуществлении проектов в Костромской области.
"Мы поставим все на контроль, на честный контроль, и то, что обещали, выполним", - заверил председатель правительства на совещании по развитию малых городов.
На совещании был поднят вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Шарье. На данный момент проведена государственная экспертиза проекта и получено положительное заключение. Глава кабинета министров поддержал этот проект. Он отметил, что "поручение будет дано", средства будут предусмотрены в бюджете на три года.
К премьер-министру обратились за поддержкой при реконструкции Коркинских очистных сооружений, которые были введены в эксплуатацию 45 лет назад, но не соответствуют нынешним требованиям очистки сточных вод, поэтому в Волгу попадает недоочищенная вода. Мишустин признал, что проблема очистки вод весьма актуальна не только для Костромской области.
"По планам, к 2024-му году объем загрязненных стоков на территории Костромской области должен сократиться втрое", - указал он.
"Постараемся помочь", - сказал глава кабинета министров.
Он заметил, что в первую очередь необходимо выделить средства на разработку проектной документации для реконструкции Коркинских очистных сооружений. Глава кабинета министров считает, что проект нуждается в поддержке федерального центра.
На совещании также речь зашла о нехватке мест в школах Костромской области. Мишустин напомнил, что на программу по увеличению количества мест в российских школах планируется выделить средства из федерального бюджета. В результате должно появиться более 400 тысяч новых мест в школах. При этом он предупредил местные региональные власти, что они должны до 13 апреля представить расчеты о состоянии системы образования, чтобы они были учтены. С учетом потребностей и демографических прогнозов регионов и будут выдаваться субсидии. При этом глава кабмина пообещал дать поручение министерству просвещения учесть потребности Костромской области.