Мишустин заявил о поддержке новых проектов в Костромской области

"Мы поставим все на контроль, на честный контроль, и то, что обещали, выполним", - заверил председатель правительства на совещании по развитию малых городов.

На совещании был поднят вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Шарье. На данный момент проведена государственная экспертиза проекта и получено положительное заключение. Глава кабинета министров поддержал этот проект. Он отметил, что "поручение будет дано", средства будут предусмотрены в бюджете на три года.

К премьер-министру обратились за поддержкой при реконструкции Коркинских очистных сооружений, которые были введены в эксплуатацию 45 лет назад, но не соответствуют нынешним требованиям очистки сточных вод, поэтому в Волгу попадает недоочищенная вода. Мишустин признал, что проблема очистки вод весьма актуальна не только для Костромской области.

"По планам, к 2024-му году объем загрязненных стоков на территории Костромской области должен сократиться втрое", - указал он.

"Постараемся помочь", - сказал глава кабинета министров.

Он заметил, что в первую очередь необходимо выделить средства на разработку проектной документации для реконструкции Коркинских очистных сооружений. Глава кабинета министров считает, что проект нуждается в поддержке федерального центра.