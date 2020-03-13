Беглого мафиози поймали в Италии благодаря карантину по коронавирусу

РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры арестовали скрывавшегося мафиози благодаря проверкам декрета о карантине, введенном из-за вспышки Итальянские карабинеры арестовали скрывавшегося мафиози благодаря проверкам декрета о карантине, введенном из-за вспышки коронавируса в стране.

Как говорится в сообщении карабинеров, 42-летний Чезаре Антонио Корди скрывался от властей с августа прошлого года после расследования и операции против одного из кланов преступной организации ндрангета. За это время правоохранители поняли, что известный мафиози не покинул провинцию Реджо-Калабрии, и вышли на его след.

Преступника обнаружили в одном из домов, жители которого из-за карантина по коронавирусу выходят на улицу только для покупок продуктов, отмечают карабинеры. Силовики остановили для проверки правил соблюдения карантина некоего мужчину с пакетами, который сообщил, что несет еду другу. Не поверив его объяснениям, правоохранители установили за домом слежку.

"Оказалось достаточно слабого свечения сигареты, промелькнувшего между жалюзи, чтобы понять, что в этом доме находился разыскиваемый преступник, по пятам которого следовали несколько дней", - говорится в сообщении.

Корди задержали, когда тот пытался покинуть дом через черный ход. Ему предстоит ответить за участие в мафиозной организации, незаконной конкуренции, поджоге, ношении и хранении оружия, а отягчающими обстоятельствами станут действия в интересах ндрангеты.

Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для всех итальянцев: "Я остаюсь дома".

В среду вечером Конте объявил о дальнейшем усилении этих мер, в частности о запрете любой торговой деятельности в Италии. До 25 марта закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки.

В течение минувших суток правоохранительные органы Италии проверили более 106 тысяч граждан и почти 19 тысяч коммерческих предприятий на предмет соблюдения правительственных распоряжений в области борьбы с коронавирусом.