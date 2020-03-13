Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T16:01+0300
https://ria.ru/20200313/1568564561.html
Парламент Турции закрыли на дезинфекцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416737_0:244:3086:1980_1036x0_80_0_0_f3daf69cc403601dd907cc450286bfa5.jpg
РИА Новости

Парламент Турции закрыли на дезинфекцию

15:59 13.03.2020 (обновлено: 16:01 13.03.2020)
1123
© REUTERS / Murad SezerДезинфекция в Турции
Дезинфекция в Турции
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 13 мар - РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкий парламент закрыт для проведения дезинфекции из-за риска распространения нового коронавируса, все его сотрудники отпущены домой, заявил РИА Новости источник в высшем законодательном органе Турции в пятницу.
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о втором подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране, заболевший контактировал с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
11 марта, 17:21
Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором
"Нас всех отпустили домой. Сейчас во всех помещениях парламента проводится дезинфекция. До конца марта посещения парламента прекращены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, режим работы парламента на следующей неделе пока неясен.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
140011
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыПарламент ТурцииТурцияВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных медицинских масках
В Турции число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция приостановила авиасообщение с девятью странами Евросоюза
Автомобиль скорой помощи в Турции
В Турции выявили второй случай заражения коронавирусом
Отель в Анталье
Туротрасль Турции ожидает от властей поддержки из-за коронавируса
Курорт Белек в Турции
Отельеры Турции просят перенести введение налога на проживание
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган отложил зарубежные визиты из-за коронавируса
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
Туристы у здания Лувра
Во Франции запретили мероприятия с участием более ста человек
Канцлер Германии Ангела Меркель
В Германии оценили возможность визита Меркель на саммит по миграции
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе
Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте в Новаре
Беглого мафиози поймали в Италии благодаря карантину по коронавирусу
Автомобиль скорой помощи в Иране
Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В Вашингтоне 16 марта из-за коронавируса закроются школы
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Заболевший коронавирусом белорус скрыл от медиков поездку в Италию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния