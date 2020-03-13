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В Подмосковье из-за сильного ветра пострадали ребенок и трое взрослых
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РИА Новости

В Подмосковье из-за сильного ветра пострадали ребенок и трое взрослых

15:54 13.03.2020 (обновлено: 16:11 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ребенок и трое взрослых пострадали, по уточненным данным, при штормовом ветре в Московской области, повалено поти 100 деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"По состоянию на 15.00 мск, пострадали четыре человека, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, порывами ветра в 32 городских округах повалено 98 деревьев, повреждено 29 автомобилей.
"Аэропорты московского авиационного узла (Домодедово, Жуковский, Шереметьево) работаю в штатном режиме. Организовано взаимодействие с дежурными службами аэропортов", - добавил собеседник агентства.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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