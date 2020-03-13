В Подмосковье из-за сильного ветра пострадали ребенок и трое взрослых

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ребенок и трое взрослых пострадали, по уточненным данным, при штормовом ветре в Ребенок и трое взрослых пострадали, по уточненным данным, при штормовом ветре в Московской области , повалено поти 100 деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"По состоянию на 15.00 мск, пострадали четыре человека, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, порывами ветра в 32 городских округах повалено 98 деревьев, повреждено 29 автомобилей.

"Аэропорты московского авиационного узла (Домодедово, Жуковский, Шереметьево) работаю в штатном режиме. Организовано взаимодействие с дежурными службами аэропортов", - добавил собеседник агентства.