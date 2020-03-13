США объяснили удары в Ираке самозащитой

Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США заявляют, что наносили удары в Ираке "в целях самозащиты", заявил журналистам командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Мы никогда не должны ждать, когда атака на нас станет неизбежной", - сказал Маккензи журналистам в Пентагоне. По его словам, операция США посылает "ясный и недвусмысленный" сигнал о том, что они не потерпят ударов в свой адрес.

Генерал сообщил также, что два авианосца ВС США продолжат операции в районе ответственности Центрального командования.

"Авианосцы очень важны для нас, и иранцы внимательно за ними следят", - сказал Маккензи.

В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.

После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.