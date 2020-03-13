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https://ria.ru/20200313/1568564077.html
США объяснили удары в Ираке самозащитой
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РИА Новости

США объяснили удары в Ираке самозащитой

15:56 13.03.2020 (обновлено: 15:58 13.03.2020)
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© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США заявляют, что наносили удары в Ираке "в целях самозащиты", заявил журналистам командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
"Мы никогда не должны ждать, когда атака на нас станет неизбежной", - сказал Маккензи журналистам в Пентагоне. По его словам, операция США посылает "ясный и недвусмысленный" сигнал о том, что они не потерпят ударов в свой адрес.
Генерал сообщил также, что два авианосца ВС США продолжат операции в районе ответственности Центрального командования.
"Авианосцы очень важны для нас, и иранцы внимательно за ними следят", - сказал Маккензи.
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После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.
Службы безопасности Ирака сообщили, что шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе строящемуся аэропорту города Кербела. Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества".
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