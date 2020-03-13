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Во Франции запретили мероприятия с участием более ста человек
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РИА Новости

Во Франции запретили мероприятия с участием более ста человек

15:52 13.03.2020
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы у здания Лувра
Туристы у здания Лувра
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о запрете на собрания с численностью участников более 100 человек, передает в пятницу портал France Info.
"Наша принципиальная задача - сохранить здоровье французов... и максимально замедлить наступление пика эпидемии", - сказал Филипп. В связи с этим он сказал, что на территории страны мероприятия с участием более 100 человек будут "с текущего момента" под запретом.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЭдуар ФилиппКоронавирусыФранцияВ мире
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