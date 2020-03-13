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Путин оценил отношения России и Южной Осетии
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РИА Новости

Путин оценил отношения России и Южной Осетии

15:51 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время встречи
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику развития российско-югоосетинских отношений и рост товарооборота двух стран по итогам прошлого года.
"В целом отношения (России и Южной Осетии) развиваются по восходящей, хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что тоже не может не радовать", - сказал Путин в пятницу на встрече в Кремле с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
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"Выполнена инвестиционная программа в объеме 4,27 миллиарда, я знаю, что у вас есть еще некоторые соображения по этому поводу, как можно дальше двигаться и что является приоритетным для республики", - добавил президент РФ, обращаясь к своему югоосетинскому коллеге.
Бибилов в свою очередь поблагодарил Путина за возможность встречи. Он отметил, что в последние два года удалось практически полностью выполнить инвестиционную программу: в 2019 году - на 97%, в 2018 году - на 100%. По его словам, это результат взаимодействия с Минкавказа РФ и с администрацией президента.
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"Я считаю, что благодаря таким тесным нашим связям и тесному взаимодействию мы наладили эту работу, причем очень серьезная работа была проведена и по бюджетному формированию. То есть все задачи, которые в принципе перед нами были поставлены,... они фактически выполнены", - заметил президент Южной Осетии.
Бибилов также, пользуясь возможностью, поздравил российского лидера с годовщиной образования КГБ.
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РоссияАнатолий БибиловВладимир ПутинЮжная ОсетияПолитика
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