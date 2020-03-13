Путин оценил отношения России и Южной Осетии

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику развития российско-югоосетинских отношений и рост товарооборота двух стран по итогам прошлого года.

"В целом отношения (России и Южной Осетии ) развиваются по восходящей, хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что тоже не может не радовать", - сказал Путин в пятницу на встрече в Кремле с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым

"Выполнена инвестиционная программа в объеме 4,27 миллиарда, я знаю, что у вас есть еще некоторые соображения по этому поводу, как можно дальше двигаться и что является приоритетным для республики", - добавил президент РФ, обращаясь к своему югоосетинскому коллеге.

Бибилов в свою очередь поблагодарил Путина за возможность встречи. Он отметил, что в последние два года удалось практически полностью выполнить инвестиционную программу: в 2019 году - на 97%, в 2018 году - на 100%. По его словам, это результат взаимодействия с Минкавказа РФ и с администрацией президента.

"Я считаю, что благодаря таким тесным нашим связям и тесному взаимодействию мы наладили эту работу, причем очень серьезная работа была проведена и по бюджетному формированию. То есть все задачи, которые в принципе перед нами были поставлены,... они фактически выполнены", - заметил президент Южной Осетии.