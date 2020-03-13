Трое девятилетних школьников разгромили более десяти могил под Рязанью

ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Полиция установила вандалов, разгромивших более 10 могил на кладбище в Полиция установила вандалов, разгромивших более 10 могил на кладбище в Рязанской области , ими оказались трое девятилетних школьников, сообщает в пятницу управление МВД по региону.

Заявление об осквернении могил на кладбище в рабочем поселке Павелец Скопинского района Рязанской области поступило правоохранителям 10 марта.

"К повреждению могильных крестов и плит, а также ограды причастны трое девятилетних учащихся одной из местных школ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, школьники повредили 11 могильных крестов, одну могильную ограду и две надгробные мемориальные плиты.

Инспекторы по делам несовершеннолетних с учащимися и их родителями провели профилактическую беседу, решается вопрос о постановке школьников на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.