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Трое девятилетних школьников разгромили более десяти могил под Рязанью
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РИА Новости

Трое девятилетних школьников разгромили более десяти могил под Рязанью

15:51 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Полиция установила вандалов, разгромивших более 10 могил на кладбище в Рязанской области, ими оказались трое девятилетних школьников, сообщает в пятницу управление МВД по региону.
Заявление об осквернении могил на кладбище в рабочем поселке Павелец Скопинского района Рязанской области поступило правоохранителям 10 марта.
"К повреждению могильных крестов и плит, а также ограды причастны трое девятилетних учащихся одной из местных школ", - говорится в сообщении.
По данным полиции, школьники повредили 11 могильных крестов, одну могильную ограду и две надгробные мемориальные плиты.
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Инспекторы по делам несовершеннолетних с учащимися и их родителями провели профилактическую беседу, решается вопрос о постановке школьников на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.
"Материал по данному факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Скопинского района, в компетенции которой - принятие мер административного воздействия на родителей школьников. Также решается вопрос о возмещении материального ущерба потерпевшим", - говорится в сообщении.
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