В Анкаре подтвердили начало совместного патрулирования в Идлибе

АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что совместное патрулирование военными РФ и Турции в Идлибе начнется в воскресенье, 15 марта.
Как ранее заявил Акар, переговоры с российской военной делегацией в Анкаре прошли в позитивном и конструктивном ключе, с 15 марта планируется начать совместное патрулирование вдоль трассы M4 в сирийском Идлибе.
"Документ был подписан обеими сторонами и вступил в действие. И его первое применение мы увидим 15 марта, когда будет начато совместное патрулирование на трассе М4", - цитирует Акара газета Sabah.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.