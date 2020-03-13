В Анкаре подтвердили начало совместного патрулирования в Идлибе

Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе

Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе

"Документ был подписан обеими сторонами и вступил в действие. И его первое применение мы увидим 15 марта, когда будет начато совместное патрулирование на трассе М4", - цитирует Акара газета Sabah.