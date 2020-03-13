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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-13T15:49+0300
https://ria.ru/20200313/1568563387.html
В Анкаре подтвердили начало совместного патрулирования в Идлибе
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РИА Новости

В Анкаре подтвердили начало совместного патрулирования в Идлибе

15:49 13.03.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что совместное патрулирование военными РФ и Турции в Идлибе начнется в воскресенье, 15 марта.
Как ранее заявил Акар, переговоры с российской военной делегацией в Анкаре прошли в позитивном и конструктивном ключе, с 15 марта планируется начать совместное патрулирование вдоль трассы M4 в сирийском Идлибе.
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"Документ был подписан обеими сторонами и вступил в действие. И его первое применение мы увидим 15 марта, когда будет начато совместное патрулирование на трассе М4", - цитирует Акара газета Sabah.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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