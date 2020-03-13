В Португалии выявили более 110 случаев заражения коронавирусом

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Власти Португалии зарегистрировали уже более 110 случаев заражения новым типом коронавируса на территории страны, сообщает министерство здравоохранения республики.

Ранее сообщалось о 78 заболевших.

По данным минздрава, число официально подтвержденных случаев заражения достигло 112. Летальных исходов от COVID-19 на настоящий момент в стране не зафиксировано.

Отмечается, что наибольшее количество случаев - 53 и 46 - зарегистрированы соответственно в северном регионе страны и в центральном регионе, где расположена столица.