Военный эксперт усомнился в занесении США коронавируса в Китай

"Если бы коронавирус изначально появился в Америке, то и первая вспышка эпидемии должна была бы возникнуть там, а потом уже перекинуться на Китай. А если бы вирус был бы спланированной диверсией и его специально создали в лаборатории, чтобы потом занести в КНР, то почему же США допустили, чтобы болезнь пришла к ним и посеяла панику сейчас? Не думаю, что за происходящим стоит Вашингтон", - сказал Сивков РИА Новости в пятницу.