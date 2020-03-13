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Военный эксперт усомнился в занесении США коронавируса в Китай
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РИА Новости

Военный эксперт усомнился в занесении США коронавируса в Китай

15:46 13.03.2020
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© REUTERS / Tingshu WangОхранник в защитном костюме в технологическом центре Чжунгуаньцунь в Пекине
Охранник в защитном костюме в технологическом центре Чжунгуаньцунь в Пекине
© REUTERS / Tingshu Wang
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американские военные вряд ли могли целенаправленно занести новый коронавирус в Китай – этой версии противоречит сам ход распространения эпидемии, считает президент Академии геополитических проблем доктор (Россия) военных наук Константин Сивков.
Так он прокомментировал официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, заявившего, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань – именно там в минувшем декабре вспышка коронавируса была зафиксирована впервые.
"Если бы коронавирус изначально появился в Америке, то и первая вспышка эпидемии должна была бы возникнуть там, а потом уже перекинуться на Китай. А если бы вирус был бы спланированной диверсией и его специально создали в лаборатории, чтобы потом занести в КНР, то почему же США допустили, чтобы болезнь пришла к ним и посеяла панику сейчас? Не думаю, что за происходящим стоит Вашингтон", - сказал Сивков РИА Новости в пятницу.
Эксперт предположил, что вирус возник из-за стечения обстоятельств, в том числе проблем с экологией и несоблюдения санитарных норм в публичных местах.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайские власти в том, что они изначально неохотно делились информацией по коронавирусу, из-за чего Штаты "оказались в рядах отстающих". Он добавил, что работа с китайским правительством была "полна разочарований".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Константин СивковКитайСШАВ мире
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