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Вологодская область
2020-03-13T15:46+0300
https://ria.ru/20200313/1568563107.html
Трассу от Вологды до Череповца расширят
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РИА Новости

Трассу от Вологды до Череповца расширят

15:46 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонта дороги
Ремонта дороги
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ремонта дороги
ВОЛОГДА, 13 мар – РИА Новости. В Вологодской области дорожники проведут работы по реконструкции двух участков федеральной трассы А-114, связывающей Вологду и Череповец - они будут расширены до четырех полос, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Пока лишь 18 километров автомобильной дороги от Вологды до Череповца имеют четыре полосы движения, между тем это самая загруженная и аварийная автодорога области.
"К реконструкции трассы от станции Дикая до отворотки на деревню Стризнево приступим в апреле, конкурсные процедуры по выбору подрядчика завершены. Работы начнутся на участке протяженностью 20,5 километров, объем инвестиций за четыре года составит более 10 миллиардов рублей. В заключительной стадии находится подготовка проектно-сметной документации для расширения до четырех полос участка трассы от Шексны до отворотки на аэропорт города Череповца протяженностью 30 километров. К его реконструкции планируем приступить в конце этого года", - сказал Кувшинников.
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После реконструкции трасса будет соответствовать первой категории автомобильных дорог России, полностью исключающей выезд на встречную полосу движения для разворота и поворотов. Завершить реконструкцию 120-километрового участка федеральной трассы от Вологды до Череповца планируется к 2028 году.
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Вологодская областьОлег Кувшинников
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