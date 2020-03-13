Трассу от Вологды до Череповца расширят

Пока лишь 18 километров автомобильной дороги от Вологды до Череповца имеют четыре полосы движения, между тем это самая загруженная и аварийная автодорога области.

"К реконструкции трассы от станции Дикая до отворотки на деревню Стризнево приступим в апреле, конкурсные процедуры по выбору подрядчика завершены. Работы начнутся на участке протяженностью 20,5 километров, объем инвестиций за четыре года составит более 10 миллиардов рублей. В заключительной стадии находится подготовка проектно-сметной документации для расширения до четырех полос участка трассы от Шексны до отворотки на аэропорт города Череповца протяженностью 30 километров. К его реконструкции планируем приступить в конце этого года", - сказал Кувшинников.