Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек

МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки увеличилось более, чем на тысячу человек, диагноз поставлен в 4209 случаях, 120 человек скончались, сообщило министерство здравоохранения.
В четверг минздрав сообщал об около 3 тысячах заразившихся и 84 умерших.
Самая тяжелая ситуация в Мадриде – почти две тысячи заразившихся на пятницу.
Выздоровели 189 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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