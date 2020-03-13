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Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек

15:46 13.03.2020 (обновлено: 15:56 13.03.2020)
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© РИА Новости / Oscar Del PozoЛюди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. 10 марта 2020
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. 10 марта 2020
© РИА Новости / Oscar Del Pozo
МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки увеличилось более, чем на тысячу человек, диагноз поставлен в 4209 случаях, 120 человек скончались, сообщило министерство здравоохранения.
В четверг минздрав сообщал об около 3 тысячах заразившихся и 84 умерших.
Самая тяжелая ситуация в Мадриде – почти две тысячи заразившихся на пятницу.
Выздоровели 189 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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