Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек

В четверг минздрав сообщал об около 3 тысячах заразившихся и 84 умерших.

Самая тяжелая ситуация в Мадриде – почти две тысячи заразившихся на пятницу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.