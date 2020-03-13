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В Хорватии отменили занятия в школах из-за коронавируса
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РИА Новости

В Хорватии отменили занятия в школах из-за коронавируса

15:44 13.03.2020
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© AP Photo / Darko BandicКлиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
Клиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
© AP Photo / Darko Bandic
БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Власти Хорватии отменяют занятия в школах на две недели и откладывают уплату налогов из-за коронавируса, сообщил премьер Андрей Пленкович.
Хорватский минздрав в пятницу подтвердил 31 случай заболевания коронавирусом и три выздоровления ранее заболевших. Министерство ранее сообщало, что в 80% случаев пациенты имеют легкую форму заболевания.
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"Мы приняли решение отменить на две недели занятия в учреждениях основного, среднего и высшего образования. То же касается и дошкольных учреждений, но решения по ним подпишут власти на местах ", – цитирует кабмин Пленковича в Twitter.
Ранее школы были закрыты лишь на ближайшем к Италии полуострове Истрия. Преподавание школьной программы будет вестись дистанционно посредством хорватского национального телевидения. Для детей, которых родителям не с кем оставить дома, при школах будут организованы приемные на рабочее время.
"Мы обязательно отложим уплату налога на прибыль и доходы частных лиц. Сокращение доходов муниципальных бюджетов покроем из республиканского", - сказал глава правительства.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАндрей ПленковичКоронавирусыХорватияВ мире
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