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В Краснодаре развернули спецгоспиталь для заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

В Краснодаре развернули спецгоспиталь для заразившихся коронавирусом

15:41 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у терминала международного аэропорта Краснодар
Автомобиль скорой медицинской помощи у терминала международного аэропорта Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи у терминала международного аэропорта Краснодар . Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Специализированный госпиталь в Краснодаре для заразившихся коронавирусом, куда помещён житель Кубани, который "привёз" его из Италии, рассчитан на 50 больных, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.
В четверг вечером оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за сутки в России зарегистрировано шесть заболевших, в том числе один - в Краснодарском крае, мужчина госпитализирован.
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"У нас развернут специализированный госпиталь именно для таких больных. Нахождение их в режиме изоляции должно предусматривать специальные режимы: режим вентиляции закрытый, закрытый вход для персонала, противочумные костюмы. Все эти позиции были заранее подготовлены, и сегодня они просто реализованы… Отделение, в котором он находится, на 50 коек. В случае перепрофилирования задействуется вся больница на 250 коек", - рассказала Гречаная.
Она также сообщила, что подобные госпитали или, как минимум, боксы, подготовлены по всему краю.
"У нас пять инфекционных больниц, которые разбили край на зоны. И каждый врач знает, куда в случае чего везти такого больного. На сегодня у нас максимальное количество коек более семи тысяч подготовлено с учётом перепрофилирования всех видов стационаров во всех больницах края", - добавила Гречаная.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КраснодарКраснодарский крайИталияОбщество
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