В Краснодаре развернули спецгоспиталь для заразившихся коронавирусом

КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Специализированный госпиталь в Специализированный госпиталь в Краснодаре для заразившихся коронавирусом , куда помещён житель Кубани, который "привёз" его из Италии , рассчитан на 50 больных, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

В четверг вечером оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за сутки в России зарегистрировано шесть заболевших, в том числе один - в Краснодарском крае , мужчина госпитализирован.

"У нас развернут специализированный госпиталь именно для таких больных. Нахождение их в режиме изоляции должно предусматривать специальные режимы: режим вентиляции закрытый, закрытый вход для персонала, противочумные костюмы. Все эти позиции были заранее подготовлены, и сегодня они просто реализованы… Отделение, в котором он находится, на 50 коек. В случае перепрофилирования задействуется вся больница на 250 коек", - рассказала Гречаная.

Она также сообщила, что подобные госпитали или, как минимум, боксы, подготовлены по всему краю.

"У нас пять инфекционных больниц, которые разбили край на зоны. И каждый врач знает, куда в случае чего везти такого больного. На сегодня у нас максимальное количество коек более семи тысяч подготовлено с учётом перепрофилирования всех видов стационаров во всех больницах края", - добавила Гречаная.