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https://ria.ru/20200313/1568562538.html
Кучерена прокомментировал случай с фото полицейского в морге
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РИА Новости

Кучерена прокомментировал случай с фото полицейского в морге

15:37 13.03.2020 (обновлено: 16:24 13.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнатолий Кучерена
Анатолий Кучерена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Анатолий Кучерена. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Человек, который работает в органах внутренних дел, должен понимать свою ответственность не только на службе, но и в быту, заявил председатель общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, комментируя инцидент с фотосессией полицейских в морге.
В пятницу столичный главк МВД сообщил об увольнении начальника уголовного розыска отдела в районе Щукино и его подчиненной, которые делали фотоснимки в морге на фоне умерших людей. Кроме того, будут уволены из органов начальник этого отдела и замглавы УВД по СЗАО Москвы, а начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО - освобожден от должности.
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"Если человек идет работать в органы внутренних дел, он должен понимать ту ответственность, которую он берет на себя не только на службе, но и в быту", - сказал Кучерена журналистам.
Адвокат заметил, что, согласно политике МВД, руководители должны незамедлительно принять меры вплоть до увольнения из органов сотрудника, нарушившего закон и дисциплину.
"Меры будут приняты и к руководителям тех мест, где работали эти сотрудники", - заключил Кучерена.
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109400711
Обсудить 9
Анатолий КучеренаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Таких стало очень много к сожалению.
13 марта, 15:39
Егор Новиков
2801402
Скорее всего, это повод, а не причина... ;-)
13 марта, 15:42
Владислав Леончук
5000211
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