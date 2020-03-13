Кучерена прокомментировал случай с фото полицейского в морге

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Человек, который работает в органах внутренних дел, должен понимать свою ответственность не только на службе, но и в быту, заявил председатель общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, комментируя инцидент с фотосессией полицейских в морге.
В пятницу столичный главк МВД сообщил об увольнении начальника уголовного розыска отдела в районе Щукино и его подчиненной, которые делали фотоснимки в морге на фоне умерших людей. Кроме того, будут уволены из органов начальник этого отдела и замглавы УВД по СЗАО Москвы, а начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО - освобожден от должности.
"Если человек идет работать в органы внутренних дел, он должен понимать ту ответственность, которую он берет на себя не только на службе, но и в быту", - сказал Кучерена журналистам.
Адвокат заметил, что, согласно политике МВД, руководители должны незамедлительно принять меры вплоть до увольнения из органов сотрудника, нарушившего закон и дисциплину.
"Меры будут приняты и к руководителям тех мест, где работали эти сотрудники", - заключил Кучерена.