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Росздравнадзор открыл горячую линию по отсутствию масок в аптеках
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РИА Новости

Росздравнадзор открыл горячую линию по отсутствию масок в аптеках

15:32 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках, звонок на нее бесплатный, сообщается на сайте Минздрава РФ.
"Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов", - говорится в сообщении.
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В сообщении уточняется, что позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона. В Минздраве отметили, что проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба.
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Коронавирус Covid-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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