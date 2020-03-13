Росздравнадзор открыл горячую линию по отсутствию масок в аптеках

"Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона. В Минздраве отметили, что проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба.