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Религия и мировоззрение
2020-03-13T15:32+0300
https://ria.ru/20200313/1568560980.html
В московских мечетях сократят время пятничной проповеди
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РИА Новости

В московских мечетях сократят время пятничной проповеди

15:32 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМусульмане по время намаза
Мусульмане по время намаза
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Коллективные намазы в московских мечетях проводятся в штатном режиме, однако время традиционной пятничной проповеди будет сокращено в рамках профилактики коронавируса, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Все мероприятия в московских общинах и мечетях проходят в штатном режиме: молитвы и проповеди не отменяются. Но мы приняли решение сократить длительность пятничных проповедей. Кроме того, сегодня на пятничной молитве мы призвали верующих не задерживаться в мечети, не кучковаться там. Надо чтобы они приходили только на молитву (джума-намаз – ред.) и проповедь", - сказал муфтий Аляутдинов.
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Кроме того, он отметил, что духовные деятели призвали мусульман прислушиваться к рекомендациям духовных управлений и правительства Москвы. Также верующих попросили следить за соблюдением личной гигиены и своим здоровьем.
"И чтобы они не шли в мечеть на молитву. Если человек болеет, то посещение пятничной проповеди для него не является обязательным, поэтому он может помолиться дома", - заключил муфтий.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваОбщество
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