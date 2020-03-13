В московских мечетях сократят время пятничной проповеди

"Все мероприятия в московских общинах и мечетях проходят в штатном режиме: молитвы и проповеди не отменяются. Но мы приняли решение сократить длительность пятничных проповедей. Кроме того, сегодня на пятничной молитве мы призвали верующих не задерживаться в мечети, не кучковаться там. Надо чтобы они приходили только на молитву (джума-намаз – ред.) и проповедь", - сказал муфтий Аляутдинов.