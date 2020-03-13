Минздрав разъяснил правила прохождения карантина по коронавирусу

Больничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посещать пациентов во время карантина из-за Посещать пациентов во время карантина из-за коронавируса Covid-19 запрещено, но те, кто находится в стационаре, могут использовать мобильные телефоны и другие средства связи, сообщается на сайте Минздрава

"Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы", — сказано в релизе.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались. В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет.

"Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, один гражданин России", — говорится в сообщении ведомства. Состояние остальных удовлетворительное.

Медицинская помощь всем пациентам, заразившимся новым коронавирусом, и лицам с подозрением на него оказывается бесплатно. При этом подчеркивается, что компенсация разницы между зарплатой и больничным не предусмотрена.

Россиян просят избегать поездок в страны, где есть случаи Covid-19. Также в Минздраве рекомендуют не направлять в зарубежные командировки беременных, инвалидов, несовершеннолетних, женщин с детьми до трех лет, одиноких родителей, опекунов детей до пяти лет и некоторые другие категории граждан.

Пятого марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности. В документе говорится, что прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании (стран с наиболее неблагополучной ситуацией по Covid-19) обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней. Ввести такие меры имеет право любой регион.