Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T16:47+0300
https://ria.ru/20200313/1568560894.html
Минздрав разъяснил правила прохождения карантина по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562648_114:527:2733:2000_1036x0_80_0_0_51c514e626dac76e30eca366518c2d97.jpg
РИА Новости

Минздрав разъяснил правила прохождения карантина по коронавирусу

15:31 13.03.2020 (обновлено: 16:47 13.03.2020)
9206
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинБольничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус
Больничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посещать пациентов во время карантина из-за коронавируса Covid-19 запрещено, но те, кто находится в стационаре, могут использовать мобильные телефоны и другие средства связи, сообщается на сайте Минздрава.
"Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы", — сказано в релизе.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались. В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет.
"Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, один гражданин России", — говорится в сообщении ведомства. Состояние остальных удовлетворительное.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Медицинская помощь всем пациентам, заразившимся новым коронавирусом, и лицам с подозрением на него оказывается бесплатно. При этом подчеркивается, что компенсация разницы между зарплатой и больничным не предусмотрена.
Россиян просят избегать поездок в страны, где есть случаи Covid-19. Также в Минздраве рекомендуют не направлять в зарубежные командировки беременных, инвалидов, несовершеннолетних, женщин с детьми до трех лет, одиноких родителей, опекунов детей до пяти лет и некоторые другие категории граждан.
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Вчера, 08:00
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
Пятого марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности. В документе говорится, что прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании (стран с наиболее неблагополучной ситуацией по Covid-19) обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней. Ввести такие меры имеет право любой регион.
Невыполнение этих требований, приведшее к массовому заражению, влечет штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности, обязательные работы на срок до 360 часов или ограничение свободы на срок до года. В случае чьей-то смерти возможны обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до пяти лет.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1325221
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗОбщество
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару
СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
Круизный лайнер Silhouette
На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян
Последствия сильного ветра в Москве
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В Кремле оценили влияние распространения коронавируса на экономику
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Паспорт РФ
Казахстан ужесточил порядок пересечения границы для россиян
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Средний танк Т-34-85 на военном параде
Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния