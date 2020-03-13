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Минздрав объяснил порядок оплаты больничных из-за карантина
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РИА Новости

Минздрав объяснил порядок оплаты больничных из-за карантина

15:30 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Компенсация разницы между зарплатой и больничным во время нахождения на карантине действующим законодательством не предусмотрена, сообщается на сайте Минздрава России.
"Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине", - говорится в сообщении.
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Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Каждый регион России имеет право установить аналогичный карантин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗСергей СобянинМоскваОбщество
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