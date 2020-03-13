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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T18:00+0300
https://ria.ru/20200313/1568560646.html
Эксперты назвали страны, хуже всех готовые к низким ценам на нефть
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РИА Новости

Эксперты назвали страны, хуже всех готовые к низким ценам на нефть

15:30 13.03.2020 (обновлено: 18:00 13.03.2020)
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
© AP Photo / Gary Kazanjian
ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Мозамбик, Алжир, Бахрейн и Оман хуже всех из развивающихся нефтедобывающих стран подготовлены к низким ценам на нефть, подсчитали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics.
По оценке аналитиков, страны, основной статьей дохода которых является экспорт нефти, в 2020 году столкнутся с серьезными проблемами, связанными с дефицитом бюджета.
Если цена на нефть будет сохраняться на уровнях вблизи 30 долларов за баррель, то это больно ударит по ряду стран, у которых в 2019 году наблюдался дефицит бюджета.
"Самый высокий показатель (дефицита бюджета) в Брунее, Алжире, Бахрейне, Боливии, Гане и Омане. А в Норвегии, Кувейте, Республике Конго и Катаре, напротив, излишки", - отмечается в отчете.
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Алжир, Бахрейн и Оман также имеют высокие показатели госдолга и торгового дефицита.
"Такие небольшие страны, как Мозамбик, Ангола и Боливия также плохо подготовлены", - подчеркнули в Oxford Economics.
Россия, по оценке экономистов, наряду с рядом других крупных нефтяных держав, выглядит относительно оптимистично. "Более оптимистично выглядят экономики таких стран, как ОАЭ, Чили, Ботсвана, Россия, Кувейт, Мексика, Азербайджан, Казахстан и Индонезия". Эти страны сумели создать "разумные" резервы в период более высоких цен на нефть, отметили эксперты.
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