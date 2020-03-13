Эксперты назвали страны, хуже всех готовые к низким ценам на нефть

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Мозамбик, Алжир, Бахрейн и Оман хуже всех из развивающихся нефтедобывающих стран подготовлены к низким Мозамбик, Алжир, Бахрейн и Оман хуже всех из развивающихся нефтедобывающих стран подготовлены к низким ценам на нефть , подсчитали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics

По оценке аналитиков, страны, основной статьей дохода которых является экспорт нефти, в 2020 году столкнутся с серьезными проблемами, связанными с дефицитом бюджета.

Если цена на нефть будет сохраняться на уровнях вблизи 30 долларов за баррель, то это больно ударит по ряду стран, у которых в 2019 году наблюдался дефицит бюджета.

"Самый высокий показатель (дефицита бюджета) в Брунее, Алжире, Бахрейне, Боливии, Гане и Омане. А в Норвегии, Кувейте, Республике Конго и Катаре, напротив, излишки", - отмечается в отчете.

Алжир, Бахрейн и Оман также имеют высокие показатели госдолга и торгового дефицита.

"Такие небольшие страны, как Мозамбик, Ангола и Боливия также плохо подготовлены", - подчеркнули в Oxford Economics.