Съезд РСПП и Неделю российского бизнеса перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что в связи с ситуацией с коронавирусом Неделя российского бизнеса и Съезд РСПП будут перенесены, ориентировочно на осень.
"Предлагаю в связи с ситуацией с коронавирусом... вынести вопрос о переносе Недели российского бизнеса и Съезда РССП", - заявил Шохин на заседании Бюро союза в пятницу.
Он добавил, что график переносов мероприятий обсуждается, и предложил как вариант октябрь 2020 года.