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Съезд РСПП и Неделю российского бизнеса перенесли из-за коронавируса
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РИА Новости

Съезд РСПП и Неделю российского бизнеса перенесли из-за коронавируса

15:29 13.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНа "Неделе российского бизнеса"
На Неделе российского бизнеса
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На "Неделе российского бизнеса". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что в связи с ситуацией с коронавирусом Неделя российского бизнеса и Съезд РСПП будут перенесены, ориентировочно на осень.
"Предлагаю в связи с ситуацией с коронавирусом... вынести вопрос о переносе Недели российского бизнеса и Съезда РССП", - заявил Шохин на заседании Бюро союза в пятницу.
Он добавил, что график переносов мероприятий обсуждается, и предложил как вариант октябрь 2020 года.
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Коронавирус Covid-19Российский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинЭкономика
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