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Религия и мировоззрение
2020-03-13T15:23+0300
https://ria.ru/20200313/1568559659.html
В Сербской церкви заявили о намерении продолжать протесты в Черногории
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568118282_0:287:1258:995_1036x0_80_0_0_a9a92e30b2296c3e09dc9b8308831d45.jpg
РИА Новости

В Сербской церкви заявили о намерении продолжать протесты в Черногории

15:23 13.03.2020
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© предоставлено Боро ДжукичемАкция протеста верующих в Подгорице
Акция протеста верующих в Подгорице
© предоставлено Боро Джукичем
БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Шествия и массовые молебны верующих в Черногории в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) будут продолжены до отзыва или исправления спорного закона, сообщил РИА Новости руководитель правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич.
Премьер Черногории Душко Маркович ранее призвал сербское духовенство возобновить переговоры по спорному закону о религиозных объединениях и предложил дату 11 марта. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий именовал экспертную группу СПЦ для переговоров с правительством, которую возглавил руководитель правового совета митрополии.
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"Правительство ранее настаивало исключительно на обсуждении применения закона. Такой подход для нас неприемлем, мы не можем согласиться на отъем у церкви ее святынь и веками принадлежавшего ей имущества: церковных и монастырских подворий, кладбищ, приходских домов", - заявил отец Велибор агентству.
"Замглавы правительства и министр юстиции Зоран Пажин, который возглавляет группу экспертов кабмина, согласился на разговор на профессиональном уровне о необходимости изменения в законе и в диалоге нами были озвучены замечания о спорных пунктах закона", - отметил он.
По словам главы юридического совета митрополии важно, что замглавы правительства "оценил профессиональный уровень аргументов СПЦ".
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"Новый раунд переговоров назначен на 18 марта. Тогда мы получим ответ на наши предложения по поправкам к закону, изменениям и дополнениям спорных пунктов. Наши протесты продолжаться, пока власти не примут изменения и отменят спорные пункты закона", - указал представитель митрополии.
Он напомнил, что все решения по итогам переговоров предстоит принимать совету архиереев СПЦ в Черногории.
"Наши шествия продолжаются со все большим числом участников. Тысячи и тысячи людей в ночь на пятницу собрались перед храмом Воскресения Христова в Подгорице, вне зависимости от разных сообщений о коронавирусе, пришли, чтобы бороться за свои святыни", - подчеркнул собеседник агентства.
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В стране зараженных коронавирусом нет. Собрания верующих и крестные ходы проводятся на открытом пространстве. Митрополия Черногорско-Приморская сообщила, что "будет ответственно подходить к ситуации с коронавирусом и рекомендациям органов здравоохранения", а также молиться за здоровье граждан.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч.
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияПодгорица (город)В мире
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