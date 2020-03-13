В Сербской церкви заявили о намерении продолжать протесты в Черногории

БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Шествия и массовые молебны верующих в Шествия и массовые молебны верующих в Черногории в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) будут продолжены до отзыва или исправления спорного закона, сообщил РИА Новости руководитель правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич.

Премьер Черногории Душко Маркович ранее призвал сербское духовенство возобновить переговоры по спорному закону о религиозных объединениях и предложил дату 11 марта. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий именовал экспертную группу СПЦ для переговоров с правительством, которую возглавил руководитель правового совета митрополии.

"Правительство ранее настаивало исключительно на обсуждении применения закона. Такой подход для нас неприемлем, мы не можем согласиться на отъем у церкви ее святынь и веками принадлежавшего ей имущества: церковных и монастырских подворий, кладбищ, приходских домов", - заявил отец Велибор агентству.

"Замглавы правительства и министр юстиции Зоран Пажин, который возглавляет группу экспертов кабмина, согласился на разговор на профессиональном уровне о необходимости изменения в законе и в диалоге нами были озвучены замечания о спорных пунктах закона", - отметил он.

По словам главы юридического совета митрополии важно, что замглавы правительства "оценил профессиональный уровень аргументов СПЦ".

"Новый раунд переговоров назначен на 18 марта. Тогда мы получим ответ на наши предложения по поправкам к закону, изменениям и дополнениям спорных пунктов. Наши протесты продолжаться, пока власти не примут изменения и отменят спорные пункты закона", - указал представитель митрополии.

Он напомнил, что все решения по итогам переговоров предстоит принимать совету архиереев СПЦ в Черногории.

"Наши шествия продолжаются со все большим числом участников. Тысячи и тысячи людей в ночь на пятницу собрались перед храмом Воскресения Христова в Подгорице , вне зависимости от разных сообщений о коронавирусе, пришли, чтобы бороться за свои святыни", - подчеркнул собеседник агентства.

В стране зараженных коронавирусом нет. Собрания верующих и крестные ходы проводятся на открытом пространстве. Митрополия Черногорско-Приморская сообщила, что "будет ответственно подходить к ситуации с коронавирусом и рекомендациям органов здравоохранения", а также молиться за здоровье граждан.