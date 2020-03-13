На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Женщина с признаками коронавирусной инфекции госпитализирована в Женщина с признаками коронавирусной инфекции госпитализирована в Черновицкой области Украины, недавно она вернулась из Италии , сообщили местные власти.

Черновицкая область стала первой на Украине, где был подтвержден случай заражения коронавирусом . После подтверждения второго случая областные власти ужесточили карантинные меры. "Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус была госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта", - говорится в сообщении Черновицкой областной администрации в Facebook.

Также в инфекционном отделении остается супруга мужчины, у которого ранее диагностировали коронавирус. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания, однако женщина решила остаться в больнице.

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.