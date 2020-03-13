На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Женщина с признаками коронавирусной инфекции госпитализирована в Черновицкой области Украины, недавно она вернулась из Италии, сообщили местные власти.
Черновицкая область стала первой на Украине, где был подтвержден случай заражения коронавирусом. После подтверждения второго случая областные власти ужесточили карантинные меры. "Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус была госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта", - говорится в сообщении Черновицкой областной администрации в Facebook.
Также в инфекционном отделении остается супруга мужчины, у которого ранее диагностировали коронавирус. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания, однако женщина решила остаться в больнице.
По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.