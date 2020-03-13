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В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
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РИА Новости

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

15:42 13.03.2020 (обновлено: 17:10 13.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. Об этом говорится в проекте итогового доклада, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии.
Как следует из документа, с прошлого года такие средства зачисляются в бюджет Пенсионного фонда и направляются на выплату страховых пенсий.
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Как заявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в начале марта, в прошлом году его ведомство направило в суды более восьми тысяч дел о коррупции. По ним к уголовной ответственности привлекли 479 человек, обладающих особым правовым статусом. Бастрыкин даже предлагал закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания, однако эта идея не получила поддержки.
Кроме того, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в конце прошлого года рекомендовала расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
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РоссияПенсионный фонд РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Александр БастрыкинЭкономика
Популярные комментарии
Почему конфискованные деньги идут в ПФР, а конфискованные продукты уничтожают, их что нельзя раздать пенсионерам?
13 марта, 16:08
Серый Wolf
4111008
Не факт, могут и на другую должность назначить, были такие прецеденты... а поговаривают что и орден можно получить...
13 марта, 15:59
MSMaksim S
34103003
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