В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

Кроме того, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в конце прошлого года рекомендовала расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.