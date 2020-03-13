Якушев: вопрос ПЦУ еще будет поднят на межправославных встречах

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Участники межправославных совещаний еще обратятся к проблеме так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), на недавней встрече в Аммане эту тему "специально приглушили" с надеждой не отпугнуть от дальнейшего диалога тех, кто уже признал ПЦУ, считает один из ведущих специалистов по христианскому Востоку, историк-арабист, генеральный директор аналитического центра "Катехон" Михаил Якушев.

В Иордании 26 февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. В свою очередь Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине.

ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических "церквей". В ответ Русская церковь прекратила евхаристическое общение с Константинополем. После того как в 2019 году ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, РПЦ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами этих Церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

"То, что эту тему не подняли, - она настолько кровоточащая, настолько демонстрирует нарушение канонов и решения святых Вселенских соборов, что она выводит на чистую воду всех тех, кто поддержал ПЦУ. И эта проблема является камнем преткновения сейчас не только в межправославном церковном общении – это острейшая тема, например, и на Афоне, которая заставляет монахов разделяться, и там это неустройство очень пагубно действует", - сказал Якушев РИА Новости.

В коммюнике по итогам Амманского совещания говорилось о том, что решения по вопросам предоставления автокефалий отдельным Церквям "должны приниматься в духе общеправославного диалога и единства, а также при всеобщем православном согласии". Кроме того, отмечалось, что "относительно сегодняшней церковной ситуации в Украине участники признали, что для исцеления и примирения необходим всеправославный диалог". При этом никакой оценки созданию ПЦУ в тексте не содержалось.

По мнению Якушева, в данном случае был важен сам факт первой подобной межправославной встречи – то, что она состоялась вопреки тому давлению, которое оказывалось по разным каналам на принимающую сторону – Иерусалимский патриархат, и те Церкви, которые изъявили готовность приехать в Амман. Критическое же отношение участников встречи к раскольническому проекту на Украине никаких сомнений не вызывает, считает эксперт.

"Ее (тему с ПЦУ – ред.), я так понимаю, специально приглушили… Ведь главное что? Когда ты будешь вести диалог - тогда у тебя будет возможность поспорить. А нельзя спорить, когда ты не встречаешься. Когда ты из своего дома кричишь на соседа, что он неправ, а он кричит тебе то же самое – это не диалог, а монолог или "мегафонная" дипломатия, которая ни к чему хорошему привести не может", - отметил Якушев.

По его мнению, только сев за стол переговоров, конфликтующие стороны могли бы – или "в условиях братского, мирного общения, или даже жаркой дискуссии", - дойти до каких-то точек соприкосновения и решения проблем. "Или же сказать потом - все: у вас своя свадьба, у нас своя", - добавил собеседник агентства.

"Но без встречи, конечно, ничего сделать нельзя. И если постепенно будет вторая встреча, если к ней присоединятся еще одна, две Церкви – это уже будет пример. Тогда последуют и другие, тогда уже будет тенденция", - заключил Якушев.