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В Крыму назвали реестр посетивших полуостров иностранцев глупостью
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РИА Новости

В Крыму назвали реестр посетивших полуостров иностранцев глупостью

15:19 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Гурзуф. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "глупостью" создание украинскими силовиками реестра посетивших Крым иностранцев.
Ранее глава так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым" (входит в структуру генпрокуратуры Украины) Игорь Поночевный заявил о создании реестра иностранцев, которые посещали Крым без согласования с украинскими властями. Это, по его словам, позволит "своевременно реагировать на попытки въезда нарушителей на Украину и привлекать их к предусмотренной ответственности".
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"Все это очередная глупость, коэффициент которой просто зашкаливает", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинским властям не под силу остановить или как-то повлиять на интерес иностранцев, посещающих полуостров с различными целями.
"Методы запугивания не давали и не дадут желаемых для украинских политиков результатов", - подчеркнул глава комитета.
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Республика КрымУкраинаВ мире
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