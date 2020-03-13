В Крыму назвали реестр посетивших полуостров иностранцев глупостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "глупостью" создание украинскими силовиками реестра посетивших Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "глупостью" создание украинскими силовиками реестра посетивших Крым иностранцев.

Ранее глава так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым" (входит в структуру генпрокуратуры Украины ) Игорь Поночевный заявил о создании реестра иностранцев, которые посещали Крым без согласования с украинскими властями. Это, по его словам, позволит "своевременно реагировать на попытки въезда нарушителей на Украину и привлекать их к предусмотренной ответственности".

"Все это очередная глупость, коэффициент которой просто зашкаливает", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, украинским властям не под силу остановить или как-то повлиять на интерес иностранцев, посещающих полуостров с различными целями.