Мишустин рассказал о плюсах технического образования

КОСТРОМА, 13 мар - РИА Новости. Премьер РФ Премьер РФ Михаил Мишустин обсудил со студентами Костромского государственного университета влияние современных цифровых технологий на систему высшего образования, плюсы и минусы болонской системы, и поделился своим мнением о том, какое образование - техническое или гуманитарное - лучше.

В рамках рабочей поездки в Кострому глава правительства посетил местный университет, где пообщался со студентами и ответил на их вопросы. В частности, Мишустину был задан вопрос о том, как сделать региональные вузы привлекательными и привлечь в них студентов, которые в настоящее время предпочитают столичные вузы.

"Привлекательность заключается в том, чтобы вокруг было комфортно, и чтобы вам в первую очередь было интересно находиться в этой среде, в вузе. Кампусы или места, где должны учиться студенты, должны быть современными. У вас должна быть своя среда, общение, обмен информацией, дружба и общение с преподавателями", - ответил глава правительства.

"Поэтому, чтобы в этом смысле было интересно учиться не только в самых крупных городах страны, мы и работаем, и хотим в наших нацпроектах очень многое запланировать для построения именно такой среды", - добавил он.

Следующий вопрос касался влияния цифровых технологий на образование и возможности дистанционного обучения. В ответ на это Мишустин поинтересовался у задававшего вопрос студента, пойдет ли он лечиться к врачу, который закончил университет через интернет. Получив отрицательный ответ, Мишустин заметил: "Смысл в том, что, конечно же, можно много чего почерпнуть из интернета: получить информацию, онлайн-курсы. Но это не панацея. Все равно та среда, которую дает университет, это совершенно уникальный ресурс".

В свою очередь, присутствовавший на встрече министр науки и высшего образования Валерий Фальков заметил, что современные студенты черпают в интернете до 80% информации. "Но не всегда достоверной", - отреагировал премьер. Также Мишустин обсудил с одним из студентов роль стартапов в современном образовании. Он заметил, что очень небольшое количество стартапов могут развиться из обычной идеи в приносящее доход предприятие.

"Сейчас в мире, поскольку самые современные технологии сделали возможным отсутствие языкового барьера, любой человек, который придумает какую-то историю, она будет мгновенно переведена, ретранслирована и доступна через мобильное приложение в любой точке мира. Если она будет доступна в любой точке мира, то в этом смысле практически это будет "убирать" те самые отрасли, которые могли бы развиваться самостоятельно, или стартапы вашего города, вашей страны", - также сказал он.

Еще один вопрос главе правительства касался того, какое образование - техническое или гуманитарное - является предпочтительным. "Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста", - ответил Мишустин.

По словам Мишустина, любое образование является хорошим, но техническое образование является очень важным. Он также обратил внимание, что техническое высшее образование является конкурентным преимуществом России. "Поэтому я скажу честно, не лукавя, что я считаю, что техническое образование было бы предпочтительнее", - сказал он. Также премьера спросили о возможности включения компьютерных игр в образовательный процесс.

"Конечно же, обучающие компьютерные игры - это замечательное средство, чтобы помочь в учебном процессе. А не обучающие, отвлекающие компьютерные игры - это не замечательное средство", - ответил Мишустин. Он сказал, что положительно относится к учебным играм, и выразил мнение, что их обязательно должны рекомендовать методисты для включения в образовательный процесс.

Глава правительства рассказал и о том, каким он видит смысл высшего образования. По его словам, "смысл в том, что ты совершенно по-другому начинаешь воспринимать окружающий мир, становишься образованной личностью, которая может осознанно выбрать свой дальнейший путь, становишься профессионалом". Мишустин выразил уверенность, что самыми лучшими инвестициями являются вложения в образование. "Все мы хотим успеха и в профессии, и в личной жизни. Качественное образование - это залог этого успеха", - добавил он.

Еще один студент поинтересовался мнением Мишустина по поводу применения в России болонской системы образования, спросив, нужно ли ориентироваться в этом на Запад или искать особый путь. "Есть объективные рейтинги, которые оценивают систему образования в мире, и не доверять им причин у нас нет. В этом смысле наши университеты пока не на самом высоком месте. Поэтому надо брать лучшее, что можно взять у тех, кто прошел этот путь. Но у России есть очень хорошее конкурентное преимущество в базовых отраслях образования, которые тоже являются нашим национальным достоянием", - ответил премьер.

"Поэтому я не отношусь к этому (западной системе образования - ред.) отрицательно, но считаю, что и все хорошее, что у нас есть, нужно брать", - добавил он. В конце общения со студентами глава правительства отметил высокий уровень образования в Костромском государственном университете и призвал студентов использовать все возможности, чтобы получить это образование.