"Агентство МИА "Россия сегодня" продолжает работать в прежнем режиме, сообщая о всех новостях 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, корреспонденты работают "в поле", выпуск, руководители подразделений и административные службы – в офисе. Никакого приказа о переводе агентства на дистанционную работу нет. Мы усилили меры санитарной обработки, регулярно измеряем температуру всем сотрудникам и посетителям. И даже были случаи отказа в доступе на пресс-конференцию из-за повышенной температуры. Как и вся Москва, мы находимся в режиме повышенной готовности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.