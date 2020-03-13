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МИА "Россия сегодня" продолжает работать в прежнем режиме
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РИА Новости

МИА "Россия сегодня" продолжает работать в прежнем режиме

15:16 13.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска на здании МИА "Россия сегодня"
Вывеска на здании МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в агентстве усилили меры санитарной обработки и регулярно измеряют температуру сотрудникам и посетителям.
"Агентство МИА "Россия сегодня" продолжает работать в прежнем режиме, сообщая о всех новостях 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, корреспонденты работают "в поле", выпуск, руководители подразделений и административные службы – в офисе. Никакого приказа о переводе агентства на дистанционную работу нет. Мы усилили меры санитарной обработки, регулярно измеряем температуру всем сотрудникам и посетителям. И даже были случаи отказа в доступе на пресс-конференцию из-за повышенной температуры. Как и вся Москва, мы находимся в режиме повышенной готовности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМИА "Россия сегодня"Здоровье - ОбществоОбщество
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