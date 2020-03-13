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Мишустин назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях неплохой
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РИА Новости

Мишустин назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях неплохой

15:08 13.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Ярославскую область
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Ярославскую область
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
КОСТРОМА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Ярославской и Костромской областях неплохая, заявил в пятницу председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"У нас сегодня насыщенный день, мы побывали в двух регионах, двух областях центральной России - это Ярославская и Костромская области… Cитуация здесь в целом очень даже неплохая", - сказал он в ходе встречи по нацпроектам.
Мишустин отметил, что в прошлом году темпы роста промышленного производства в Костромской области были втрое выше, чем общероссийские показатели. Он также отметил, что в области улучшается инвестиционный климат.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по развитию малых городов в Переславле-Залесском
Вчера, 14:34
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11841330
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Михаил МишустинКостромская областьЯрославская областьЭкономика
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