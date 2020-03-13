Мишустин назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях неплохой

КОСТРОМА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Ярославской и Костромской областях неплохая, заявил в пятницу председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"У нас сегодня насыщенный день, мы побывали в двух регионах, двух областях центральной России - это Ярославская и Костромская области… Cитуация здесь в целом очень даже неплохая", - сказал он в ходе встречи по нацпроектам.
Мишустин отметил, что в прошлом году темпы роста промышленного производства в Костромской области были втрое выше, чем общероссийские показатели. Он также отметил, что в области улучшается инвестиционный климат.