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На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев
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РИА Новости

На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев

15:05 13.03.2020
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© Фото : Nova/Marco MinnaИталия
Италия
© Фото : Nova/Marco Minna
Италия. Архивное фото
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.
Ранее словенское правительство приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками коронавируса. На шести контрольно-пропускных пунктах на границе с Италией вместе с усиленными нарядами полиции дежурят медики.
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"На границе между Италией и Словенией застряла группа из 100 украинцев, которых не впускают словенские пограничники из-за вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.
Как рассказали сами заблокированные украинцы, на словенско-итальянскую границу они прибыли в четверг. Местные пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать автобусы, а также призвали их возвращаться в Италию. Но большинство из них не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а потому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.
Они также сообщили, что связывались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии, им пообещали помочь.
Как отмечается, также вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19МИД УкраиныСловенияИталияУкраинаВ мире
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