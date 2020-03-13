На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Группа из 100 украинцев застряла на границе между Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией Словенией , их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса , сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.

Ранее словенское правительство приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками коронавируса. На шести контрольно-пропускных пунктах на границе с Италией вместе с усиленными нарядами полиции дежурят медики.

"На границе между Италией и Словенией застряла группа из 100 украинцев, которых не впускают словенские пограничники из-за вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Как рассказали сами заблокированные украинцы, на словенско-итальянскую границу они прибыли в четверг. Местные пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать автобусы, а также призвали их возвращаться в Италию. Но большинство из них не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а потому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

Они также сообщили, что связывались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии , им пообещали помочь.

Как отмечается, также вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров.