Букмекеры оценили шансы России на Евровидении после выхода песни

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Букмекеры оценили шансы российской группы Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на Евровидении после премьеры клипа на песню Uno, которую коллектив исполнит на конкурсе. Об этом сообщает портал Eurovisionworld , собирающий данные от букмекерских контор.

По мнению экспертов, Little Big займут пятое место. В среднем вероятность победы российских участников оценили в семь процентов. В пятерке лидеров оказались также Болгария, Литва, Исландия и Швейцария.

Одна из букмекерских контор поставила Little Big на первое место.

Презентация песни Uno существенно не повлияла на оценку букмекеров, однако шансы, по их мнению, в последние несколько дней снизились. Ранее эксперты пророчили Little Big бронзу.

Little Big — российская панк-рэйв-группа, созданная в 2013 году в Петербурге. Нынешний ее состав — это четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.