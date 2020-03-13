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Букмекеры оценили шансы России на Евровидении после выхода песни
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РИА Новости

Букмекеры оценили шансы России на Евровидении после выхода песни

15:04 13.03.2020 (обновлено: 15:28 13.03.2020)
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© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на Евровидении после премьеры клипа на песню Uno, которую коллектив исполнит на конкурсе. Об этом сообщает портал Eurovisionworld, собирающий данные от букмекерских контор.
По мнению экспертов, Little Big займут пятое место. В среднем вероятность победы российских участников оценили в семь процентов. В пятерке лидеров оказались также Болгария, Литва, Исландия и Швейцария.
Одна из букмекерских контор поставила Little Big на первое место.
Презентация песни Uno существенно не повлияла на оценку букмекеров, однако шансы, по их мнению, в последние несколько дней снизились. Ранее эксперты пророчили Little Big бронзу.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Вчера, 09:41Культура
В Сети оценили песню Little Big для Евровидения
Little Big — российская панк-рэйв-группа, созданная в 2013 году в Петербурге. Нынешний ее состав — это четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
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РоссияЕвровидение-2020Little Big
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