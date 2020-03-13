В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник силовиков

ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотник украинских силовиков, двигавшийся к подконтрольному ополченцам населенному пункту Славяносербск в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в целенаправленном обстреле жилых массивов в Донбассе, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
"Сегодня Народная милиция пресекла очередную попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВС Украины, который был направлен боевиками 93 бригады (украинских силовиков - ред.) в обход позиций Народной милиции в сторону населенного пункта Славяносербск", - сказал Осадчий.
По его словам, Народная милиция при помощи станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон-М1" перехватила и посадила беспилотник без значительных повреждений. "На борту ударного БПЛА, оборудованного самодельным приспособлением для сброса, была размещена граната ВОГ-25", - сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.
В Народной милиции добавили, что на этой неделе это уже второй ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, который удалось обезвредить.
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