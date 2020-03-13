В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник силовиков

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в целенаправленном обстреле жилых массивов в Донбассе, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня Народная милиция пресекла очередную попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВС Украины , который был направлен боевиками 93 бригады (украинских силовиков - ред.) в обход позиций Народной милиции в сторону населенного пункта Славяносербск", - сказал Осадчий.

По его словам, Народная милиция при помощи станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон-М1" перехватила и посадила беспилотник без значительных повреждений. "На борту ударного БПЛА, оборудованного самодельным приспособлением для сброса, была размещена граната ВОГ-25", - сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.