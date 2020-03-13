В МВД утвердили новый состав членов Общественного совета ведомства

"Благодарен моим коллегам за то, что избрали меня в очередной раз. Я сделаю все возможное, чтобы продолжать работать и делать все возможное, чтобы те проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, сотрудники правоохранительных органов, мы могли разрешать разумно и вместе", - заявил Кучерена журналистам.