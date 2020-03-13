В МВД утвердили новый состав членов Общественного совета ведомства

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В МВД РФ утвердили новый состав Общественного совета ведомства на ближайшие три года, пост председателя вновь занял адвокат Анатолий Кучерена, за его кандидатуру проголосовали единогласно.
"Благодарен моим коллегам за то, что избрали меня в очередной раз. Я сделаю все возможное, чтобы продолжать работать и делать все возможное, чтобы те проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, сотрудники правоохранительных органов, мы могли разрешать разумно и вместе", - заявил Кучерена журналистам.
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Председатель совета также выразил надежду на то, что новый созыв совета будет принимать решения в пользу граждан, как это было и ранее.
Кроме того, на пост заместителей председателей Общественного совета были выбраны Владислав Гриб, Виктор Блажеев и Владимир Тюлин. Секретарем Совета стал Алексей Забелин. Решения о кандидатурах были приняты единогласно.
В состав Общественного совета при МВД России также вошли известные правозащитники, представители общероссийских объединений и традиционных конфессий. Удостоверения членам совета вручил глава ведомства Владимир Колокольцев.