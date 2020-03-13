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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T14:59+0300
https://ria.ru/20200313/1568556599.html
Подведены итоги голосования регионов за поправки в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568472575_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1914822f11e6bccc67f6fa8c464c5705.jpg
РИА Новости

Подведены итоги голосования регионов за поправки в Конституцию

14:59 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по поправкам в конституцию в Заксобрании Новосибирской области
Голосование по поправкам в конституцию в Заксобрании Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по поправкам в конституцию в Заксобрании Новосибирской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутаты региональных парламентов пяти российских регионов, в том числе Чечни, Тувы и Ингушетии, проголосовали за закон о поправках в конституцию единогласно, при этом в 50 регионах из 85 не было ни одного голоса против, свидетельствуют результаты голосования.
Парламенты Чечни, Северной Осетии, Архангельской и Владимирской областей, Мордовии, Ханты-Мансийского автономного округа и Ненецкого автономного округа оказались самыми дисциплинированными - депутаты парламентов этих регионов пришли на голосование в полном составе. Самая низкая посещаемость - в Магаданской области, здесь из 22 депутатов на заседание пришли лишь 14. Также низкие показатели в Хакасии (34 из 50) и Кемеровской области (32 из 45).
Депутаты пяти региональных парламентов - Чечни, Тувы, Ингушетии, Чукотки и Новосибирской области - проголосовали за закон о поправках в конституцию единогласно. Близкий к единогласному результат также у Крыма (67 из 69), Тульской области (32 из 33), Пензенской области (30 из 31).
Самый низкий процент одобрения закона - в Хакасии, здесь из 34 проголосовавших депутатов голоса "за" отдали лишь 20, это чуть менее 59%, на втором месте – Москва, из 40 принявших участие в голосовании депутатов за были 26, это 65%. На третьем - Ивановская область (из 25 депутатов "за" 17, это 68%).
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Ни одного голоса против не было в парламентах 50 регионов из 85, среди них - Чукотка, Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Крым и Севастополь, Тульская, Свердловская, Новосибирская, Московская, Нижегородская области. Лидируют по доле голосовавших "против" Москва (11 из 40 депутатов, 27,5%), Ульяновская область (4 из 32 депутатов, 12,5%), на третьем месте - Астраханская область (6 из 49, 12,2%).
По доле воздержавшихся лидирует Хакасия, здесь из 34 голосовавших депутатов воздержались 10 (29,4%). На втором месте Смоленская область (12 из 44 депутатов воздержались, 27,2%), на третьем - Забайкальский край (12 из 45, 26,7%).
В восьми регионах – Новосибирской, Астраханской, Калининградской, Кировской областях, Чечне, Туве, Ингушетии и Чукотке – не было ни одного воздержавшегося, все депутаты определились с выбором.
Самый маленький парламент в России на Чукотке, там всего 15 депутатов, 11 из них пришли на заседание и единогласно поддержали закон. Самый большой парламент – в Башкирии, из 110 депутатов на заседание пришли 109, но проголосовали "за" лишь 93 из них.
Дмитрий Песков
Вчера, 12:42Медиавойны
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Совет Федерации в среду вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в конституцию, затем направил его в регионы для получения отзывов. Региональные парламенты рассматривали закон в четверг и пятницу, по итогам все 85 парламентов направили в Совет Федерации положительные итоги голосования. Для одобрения документа достаточно поддержки двух третей региональных парламентов. Совфед соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФПолитика
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