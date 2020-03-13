Подведены итоги голосования регионов за поправки в Конституцию

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутаты региональных парламентов пяти российских регионов, в том числе Чечни, Тувы и Ингушетии, проголосовали за закон о поправках в Депутаты региональных парламентов пяти российских регионов, в том числе Чечни, Тувы и Ингушетии, проголосовали за закон о поправках в конституцию единогласно, при этом в 50 регионах из 85 не было ни одного голоса против, свидетельствуют результаты голосования.

Парламенты Чечни, Северной Осетии, Архангельской и Владимирской областей, Мордовии, Ханты-Мансийского автономного округа и Ненецкого автономного округа оказались самыми дисциплинированными - депутаты парламентов этих регионов пришли на голосование в полном составе. Самая низкая посещаемость - в Магаданской области, здесь из 22 депутатов на заседание пришли лишь 14. Также низкие показатели в Хакасии (34 из 50) и Кемеровской области (32 из 45).

Депутаты пяти региональных парламентов - Чечни, Тувы, Ингушетии, Чукотки и Новосибирской области - проголосовали за закон о поправках в конституцию единогласно. Близкий к единогласному результат также у Крыма (67 из 69), Тульской области (32 из 33), Пензенской области (30 из 31).

Самый низкий процент одобрения закона - в Хакасии, здесь из 34 проголосовавших депутатов голоса "за" отдали лишь 20, это чуть менее 59%, на втором месте – Москва, из 40 принявших участие в голосовании депутатов за были 26, это 65%. На третьем - Ивановская область (из 25 депутатов "за" 17, это 68%).

Ни одного голоса против не было в парламентах 50 регионов из 85, среди них - Чукотка, Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Крым и Севастополь, Тульская, Свердловская, Новосибирская, Московская, Нижегородская области. Лидируют по доле голосовавших "против" Москва (11 из 40 депутатов, 27,5%), Ульяновская область (4 из 32 депутатов, 12,5%), на третьем месте - Астраханская область (6 из 49, 12,2%).

По доле воздержавшихся лидирует Хакасия, здесь из 34 голосовавших депутатов воздержались 10 (29,4%). На втором месте Смоленская область (12 из 44 депутатов воздержались, 27,2%), на третьем - Забайкальский край (12 из 45, 26,7%).

В восьми регионах – Новосибирской, Астраханской, Калининградской, Кировской областях, Чечне, Туве, Ингушетии и Чукотке – не было ни одного воздержавшегося, все депутаты определились с выбором.

Самый маленький парламент в России на Чукотке, там всего 15 депутатов, 11 из них пришли на заседание и единогласно поддержали закон. Самый большой парламент – в Башкирии, из 110 депутатов на заседание пришли 109, но проголосовали "за" лишь 93 из них.

Совет Федерации в среду вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в конституцию, затем направил его в регионы для получения отзывов. Региональные парламенты рассматривали закон в четверг и пятницу, по итогам все 85 парламентов направили в Совет Федерации положительные итоги голосования. Для одобрения документа достаточно поддержки двух третей региональных парламентов. Совфед соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.