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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T14:58+0300
https://ria.ru/20200313/1568556424.html
Швейцарский посол оценил ситуацию с поправками к Конституции в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

Швейцарский посол оценил ситуацию с поправками к Конституции в России

14:58 13.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ касаются только россиян, советы из-за рубежа тут неуместны, сказал журналистам посол Швейцарии в России Ив Россье.
"Я считаю, что содержание Конституции должно определяться народом, населения страны, которого это касается. Если бы меня спросили, что бы я порекомендовал делать с Конституцией, я бы, конечно, не стал на это отвечать. И если бы мне кто-то давал советы из-за рубежа, я бы не стал его слушать", - сказал посол, отвечая на вопрос журналистов.
Планируется, что общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Дмитрий Песков
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Голосование по поправкам в КонституциюИв РоссьеКонституция РФШвейцарияВ мире
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