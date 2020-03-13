Швейцарский посол оценил ситуацию с поправками к Конституции в России

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ касаются только россиян, советы из-за рубежа тут неуместны, сказал журналистам посол Швейцарии в России Ив Россье.
"Я считаю, что содержание Конституции должно определяться народом, населения страны, которого это касается. Если бы меня спросили, что бы я порекомендовал делать с Конституцией, я бы, конечно, не стал на это отвечать. И если бы мне кто-то давал советы из-за рубежа, я бы не стал его слушать", - сказал посол, отвечая на вопрос журналистов.
Планируется, что общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.