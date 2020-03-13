В Кирове зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жительница Кирова после возвращения из Германии сдала положительный тест на наличие коронавируса, анализы отправлены на подтверждение в лабораторию, сообщается на сайте минздрава Кировской области.
"В Кирове зарегистрирован первый случай подозрения на заражение коронавирусом. Жительница города Кирова вернулась из Германии с признаками ОРВИ и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас женщина находится в кировской Инфекционной клинической больнице, пациентку поместили в специальный бокс, она получает все необходимое лечение.
"Врачи и специалисты Роспотребнадзора провели работу по выявлению лиц, контактировавших с пациенткой, все они находятся под наблюдением ... В Инфекционной клинической больнице повышены меры безопасности, ограничен пропускной режим на территорию учреждения", - отмечается в сообщении.
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