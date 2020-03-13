В Кирове зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

"В Кирове зарегистрирован первый случай подозрения на заражение коронавирусом. Жительница города Кирова вернулась из Германии с признаками ОРВИ и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. В настоящее время лабораторного подтверждения инфекции нет", - говорится в сообщении.