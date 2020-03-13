Нарышкин ответил на обвинения в адрес России в кибератаках

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва не стремится к глобальному контролю за киберпространством, мировыми коммуникациями и телефонными переговорами, России это не надо, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Соединенные Штаты, как в своей книге написал [Эдвард] Сноуден, вели и, очевидно, ведут деятельность по глобальному контролю за мировыми коммуникациями, имеют возможность одновременно контролировать сотни миллионов телефонных [разговоров] и делают это. Таким образом, они нарушают фундаментальные права человека. Мы этим не занимаемся, нам это не надо", - сказал Нарышкин в интервью японскому корреспонденту Ichiyo Ishikawa, опубликованном в журнале Toyo Keizai (東洋経済).
Он подчеркнул, что все обвинения в адрес России в кибератаках беспочвенны и бездоказательны.
Нас обвиняют, но при этом никаких доказательств, как всегда, не предъявляют, поэтому нельзя верить этим лживым обвинениям. Это, конечно же, ложь и выдумка.