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Медиавойны
2020-03-13T14:55+0300
https://ria.ru/20200313/1568556075.html
Российскому журналисту запретили въезд на Украину за посещение Крыма
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РИА Новости

Российскому журналисту запретили въезд на Украину за посещение Крыма

14:55 13.03.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Украинские пограничники заявляют, что запретили российскому журналисту (имя и фамилию источник не называет - ред.) въезжать в страну в течение трех лет, так как двумя годами ранее он посещал Крым.
По данным ведомства, гражданин России находился на Украине с частной целью, а когда он улетал из аэропорта "Борисполь", пограничникам стало известно, что он в 2018 году посещал Крым, нарушая украинское законодательство.
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"Сейчас за нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию нашей страны сроком на три года и отправили обратным рейсом в Минск", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины. Пограничники не называют имя и фамилию гражданина РФ.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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