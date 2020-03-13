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Минздрав запустил на своем сайте раздел с данными о коронавирусе
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РИА Новости

Минздрав запустил на своем сайте раздел с данными о коронавирусе

14:51 13.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Раздел оперативного оповещения и публикации статистических данных по новому типу коронавируса запустили на официальном сайте министерства здравоохранения РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
"На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса. Он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Данный раздел содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться", - говорится в сообщении.
Добавляется, что раздел является дополнительным к информации, публикуемой Роспотребнадзором и Федеральным оперативным штабом.
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