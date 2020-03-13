Минздрав запустил на своем сайте раздел с данными о коронавирусе

"На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса. Он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Данный раздел содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться", - говорится в сообщении.