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В Эфиопии выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Эфиопии выявили первый случай заражения коронавирусом

14:51 13.03.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в Эфиопии, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Первый случай COVID-19 в Эфиопии подтвердился", - говорится в сообщении Минздрава в Twitter.
Согласно местному телеканалу Fana, вирус был выявлен у 48-летнего гражданина Японии, прибывшего в Эфиопию 4 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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