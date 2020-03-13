В Эфиопии выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в Эфиопии, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Первый случай COVID-19 в Эфиопии подтвердился", - говорится в сообщении Минздрава в Twitter.
Согласно местному телеканалу Fana, вирус был выявлен у 48-летнего гражданина Японии, прибывшего в Эфиопию 4 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса